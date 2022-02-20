Kahramanmaraş'ta otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

AA, Ömer Faruk Salman - Güncel
Kahramanmaraş'ta otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haydarbey Mahallesi'nde park halindeki 46 AES 709 plakalı otomobilin içerisinde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Şiddetli patlamayla otomobilin camları kırılırken, araçtaki Osman K. (18) yüzünden yaralandı.

Yaralı genç, patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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