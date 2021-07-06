Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Mahmut T. (22) yönetimindeki 46 EL 974 plakalı otomobil, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu Doğan Mahallesi yakınlarında, Hacı Osman E. (63) idaresindeki 46 EZ 611 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet E. (29), Enver C. (53) ve Ali Ç. (20) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet E, Enver C. ve Mahmut T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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