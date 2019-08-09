Kahramanmaraş'ta orman yangını

09.08.2019 19:55

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Suçatı Mahallesi Ağlar Obası mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 dozer, 1 su tankı, ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale ediyor.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA