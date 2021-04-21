Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adem Güneş idaresindeki 46 ADG 960 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Aksu Köprüsü yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 S 0359 plakalı minibüsle çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Güneş, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Diğer sürücünün ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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