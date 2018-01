Kahramanmaraş'ta MHP'ye 200 Kişi Katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatına 200 üye katıldığı bildirildi.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatında düzenlenen katılım töreninde konuşan MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 200 inanmış yüreğin kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Akpınar, "Yarım asırlık siyasi birikimi ve tecrübesi olan şan ve şerefle, kan ve gözyaşı ile mücadelesi taçlandırılmış böyle bir kutlu davanın temsilcisi olmaktan her zaman gurur ve şeref duyduk. Bu kutlu davanın bir adım ileriye gitmesi için gecemizi gündüzümüze kattık baş verdik baş eğmedik" dedi.

Yeni katılım ile Milliyetçi ve Ülkücü Hareket'in her geçen gün gücüne güç kattığını ifade eden Akpınar, "Biz biliyor ki ülkemizin yaşadığı onca sıkıntının, karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeleri bertaraf edecek ve Türk milletini aydınlık geleceğe taşıyacak yegane güç ve kuvvet Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş ülkücü kadrolardır ve bu kadrolarda yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. İstifa şovlarıyla partimizi yıpratmaya çalışanlara inat çalışmalarımız ve üye kayıtlarımız gün geçtikçe artacak önümüzde bizleri bekleyen seçimden en iyi sonuçları almak için bize düşen her türlü görevi gece gündüz demeden yerine getireceğiz. Türkiye hepimizin ortak değeridir. Türk devletinin bekası bizim için her şeyden önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin temel taşı ve sigortasıdır."