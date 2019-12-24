Kahramanmaraş'ta karla mücadele

24.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı devam eden Onikişubat ilçesi Kümperli-Çağırgan yolu, Kurucaova mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli yolu üzerinde yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ekiplerin, karla kapanan yolları iş makinaları yardımıyla gece boyu açmayı planladığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA