Kahramanmaraş'ta karla mücadele
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Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:01
Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı devam eden Onikişubat ilçesi Kümperli-Çağırgan yolu, Kurucaova mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli yolu üzerinde yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin, karla kapanan yolları iş makinaları yardımıyla gece boyu açmayı planladığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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