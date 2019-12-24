Kahramanmaraş'ta karla mücadele
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı devam eden Onikişubat ilçesi Kümperli-Çağırgan yolu, Kurucaova mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli yolu üzerinde yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin, karla kapanan yolları iş makinaları yardımıyla gece boyu açmayı planladığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ