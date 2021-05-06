Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya suçüstü
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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya suçüstü

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi, çeşitli dönemlere ait sikke ve objelerle yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi, çeşitli dönemlere ait sikke ve objelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yumaklıcerit Mahallesi Deliklitaş mevkisinde devriye esnasında kaçak kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, 37 adet sikke, 5 adet obje, 1 adet yüzük, 2 adet ok ucu olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ile birlikte 1 adet yüzey arama ve tarama aracı ve 1 adet keser ele geçirdi.

Olayla ilgili F.Y. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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