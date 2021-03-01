Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

01.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:51
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla K.Ç. (58), C.S. (23), A.H. (52) ve N.B.'yi (46) suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 3 sikke, 1 haç kolye ile kazı yaparken kullanılan malzemeler ele geçirdi.Jandarmaya götürülen 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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