Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Batuhan A. idaresindeki 46 HA 500 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda, Can A'nın kullandığı 46 ABU 921 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Batuhan A. ile araçtaki 3 kişi daha yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman