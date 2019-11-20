Kahramanmaraş'ta hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı tutuklandı

20.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:48

Kahramanmaraş'ta hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal ve Yavuz Selim mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Serkan Y'yi (18) gözaltına aldı.

Yakalanan zanlının aynı zamanda da uyuşturucu ticareti suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA