Kahramanmaraş'ta esnafa destek amacıyla alışveriş etkinliği düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta esnafa destek amacıyla alışveriş etkinliği düzenlendi

13.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:45
Kahramanmaraş'ta esnafa destek amacıyla alışveriş etkinliği düzenlendi

Elbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler geçiren esnafın işlerini canlandırmak için "alışveriş bayramı" etkinliği düzenlendi.

Elbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler geçiren esnafın işlerini canlandırmak için "alışveriş bayramı" etkinliği düzenlendi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Dulkadiroğlu Caddesi esnafları arasında yapılan görüşmeler sonucunda caddenin trafiğe kapatılıp alışveriş günü düzenlenmesi kararı alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa destek olunması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte indirimden yararlanmak ve esnafa destek olmak isteyen müşteriler alışveriş yaptı.

Salgın döneminde zor günler geçiren esnafa destek olmak istediklerini belirten Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik, bu tür etkinliklerin diğer caddelerde de uygulanacağını söyledi.

Vatandaşların alışveriş etkinliğine büyük ilgi göstermelerinin hem esnafı hem de kendilerini memnun ettiğini belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz yerel esnafa destek olmak amacıyla bu programı organize etti. Kentimizde alışveriş bayramları adı altında etkinlikler düzenleyerek esnafımıza destek olmak istiyoruz. Bugün bu etkinliği Dulkadiroğlu Caddesi'nden başlattık. Caddeyi araç trafiğine kapatarak esnaflarımızın hazırlık yapmasını sağladık. Esnaflarımız yüzde yetmişe yakın indirim yaptı. Vatandaşlarımız da bundan hayli memnun oldu. Esnafımıza ve buraya gelip alışveriş yaparak destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Cadde esnaflarından Seyit Özkanlı da halkın esnafa destek amaçlı alışverişe çıktığını belirterek etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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