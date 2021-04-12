Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Salman Kalkandelen (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Minehüyük Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalkandelen'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak