Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Öztürk Mahallesi'nde ikamet eden Ejder Hançer (43), evdeki et makinesini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Hançer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Hançer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:01:29. #1.16#

title