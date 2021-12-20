Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nurhak ve Göksun kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan merkez Onikişubat ilçesinde 14, Andırın ilçesinde 6, Elbistan ilçesinde ise 2 mahalledeki ilk ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title