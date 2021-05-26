Kahramanmaraş'ta çiftçilere zararlı böceklerle mücadele eğitimi verildi
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Kahramanmaraş'ta çiftçilere zararlı böceklerle mücadele eğitimi verildi

Kahramanmaraş'ta çiftçilere zararlı böceklerle mücadele eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık içesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, çiftçilere uygulamalı eğitim verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık içesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, çiftçilere uygulamalı eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Akçalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda Antep fıstığında kalite ve verimin artması için geçen yıl uygulanan yöntemleri yerinde incelediklerini söyledi.

Bozkurt, özellikle dal güvesi zararlısına karşı yürütülen çalışmalarda yüzde 80 oranında başarı sağladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından çiftçilere uygulamalı olarak zararlı böcek ile biyoteknik mücadele konusunda eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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