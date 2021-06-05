Kahramanmaraş'ta Çerkezlerin anısına yaptırılan anıt ve meydanın açılışı yapıldı
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Kahramanmaraş'ta Çerkezlerin anısına yaptırılan anıt ve meydanın açılışı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Çerkezlerin anısına yaptırılan anıt ve meydanın açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Büyükşehir Belediyesince,1864 yılında Kafkaslardan sürgün edilen Çerkezlerin anısına yaptırılan anıt ve meydanın açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Büyükşehir Belediyesince,1864 yılında Kafkaslardan sürgün edilen Çerkezlerin anısına yaptırılan anıt ve meydanın açılışı yapıldı.

Fındık Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen anıt ve meydanın açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çerkez sürgününde yaşanan acıların unutulmadığını belirtti.

Kafkaslardan Çerkezlerin sürgüne zorlanmasının ardından 115 yıl geçtiğini anımsatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün nasıl Suriye'den gelen mağdurlara kucak açtıysak, Çerkez halkının sürgün edildiği günlerde de Osmanlı devleti onların hikayesini kendi hikayesinden, onların acısını kendi acısından ayırmayarak tüm gücüyle misafirperverliğini sergilemiştir. Bu misafirperverliğin ardından hali hazırda tanışık olan hikayemiz zaman içerisinde bir ve beraber olduk. Çerkez halkı ile aramızdaki ülkü ve yaşam biçimi birbirini tamamladı. Milli mücadelemiz döneminde de daha da kavileşti. Anadolu genelinde yayılan bu mazlum halkın en yoğun olarak yerleştikleri yerin başında Göksun'umuz gelmektedir. Bu nedenle, Çerkez sürgünü anıtını burada inşa ettik ve ziyarete açıyoruz. Kafkasya'dan Karadeniz'in mavi sularını aşıp Anadolu'ya geçişi simgeleyen anıtı bu bölgeye yaparken bu güzel manzaralı göl kıyısıyla Karadeniz'in mavi suları arasında temsili bir bağ olsun istedik. Bu toprakların kaderindeki birliği unutmamak için adaletsizliği, zorbalığı unutmamak için, bu topraklar ancak birbiri ile tanışabilen insanlarla daha ileriye gider demek için, birbirimizle olan tanışıklığımızı tekrardan hatırlayabilmek için ki, anıt yapılışı itibarı ile Kafkasya'dan Karadeniz'in mavi sularını aşıp Anadolu'ya geçişi simgelemektedir."

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci de yaptığı konuşmasında, Çerkez sürgünün anısına yapılan anıt ve meydan için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anıt ve meydan kurdele kesimiyle açıldı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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