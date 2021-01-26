Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde unutulan 90 bin lirayı polise teslim etti
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Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde unutulan 90 bin lirayı polise teslim etti

26.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:44
Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde unutulan 90 bin lirayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde poşet içinde unutulan 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde poşet içinde unutulan 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde giyim mağazası işleten Mustafa Gözübol, geçen hafta cuma günü iş çıkışı etrafı kontrol ederken elektrikli sobanın üzerinde gördüğü poşetin içinde para olduğunu fark etti.

Bir süre paranın sahibinin gelmesini bekleyen Gözübol, polisi arayarak iş yerinde yüklü miktarda para unutulduğunu söyledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, unutulan paranın mağazadan alışveriş yapan Ramazan Yarım'a ait olduğunu belirledi.

Unutulan parayı Gözübol'dan teslim alan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yarım'a parasını teslim etti.

Gözübol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın saatlerde tanımadığı bir müşteri geldiğini ve iki bluz aldığını söyledi.

Müşterinin aceleci davrandığını ve alışverişini yapmasının ardından mağazadan çıktığını anlatan Gözübol, "Üşüdüğüm için sobanın başına geçtim ellerimi ısıtıyordum baktım siyah bir poşet gördüm. Müşteri unuttu, gelir alır diye bekledim ama gelen giden olmadı. Sonra poşetin içerisine baktığımda balyayla para vardı. Kimse gelmeyince emniyeti aradım. Esnaf olarak gerekeni, vatandaşlık görevimi yaptım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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