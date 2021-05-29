Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.00 sularında meydana geldi. Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halindeki askeri araçla karşı yönden gelen sivil araç kafa kafaya çarpıştı. Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığına ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile sivil araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fethullah Arslantaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı