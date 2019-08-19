Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

19.08.2019 10:28

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde keçi sürüsüne çarpan askeri aracın devrilmesi sonucu bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu yaralandı.

Uzman Çavuş S.C'nin kullandığı Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, ilçe merkezi girişinde yola çıkan keçi sürüsüne çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile güvenlik korucusu A.D, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada 6 keçi telef oldu.

Kaynak: AA