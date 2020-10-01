Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü

01.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:48
Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde yaşayan S.B. (79) ile komşusu A.K. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, A.K'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan A.K, ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından av tüfeğiyle yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Volkan Bozkır Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Emrah Müge Anlı Türkan Şoray Özlem Yıldız
Spor Falcao Erol Bulut Ali Palabıyık Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ekim Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 21:48:19. #1.15#
title