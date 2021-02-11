Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma çalışmaları

11.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:57
Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma çalışmaları

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlatılan çalışma kapsamında kavşak ve refüjler ağaçlandırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlatılan çalışma kapsamında kavşak ve refüjler ağaçlandırıldı.

Türkoğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş-Adana kara yolu refüjüne 5 bin fidan dikildi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazatacilere yaptığı açıklamada, toprakla buluşturulan her bir fidanın atmosferin temizlenmesine katkı sunacağını belirtti.

Yapılan çalışmanın gelecek nesle bırakılan en önemli miras olduğunu ifade eden Okumuş, "Bu kapsamda yaklaşık 5 bin fıstık çamının dikimini gerçekleştirdik. Ağaçlandırdığımız yerlerde aydınlatma çalışmalarına kısa zaman içerisinde başlayacağız. Katkılarından dolayı Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:58:49. #1.16#
title