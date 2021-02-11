Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma çalışmaları

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlatılan çalışma kapsamında kavşak ve refüjler ağaçlandırıldı.

Türkoğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş-Adana kara yolu refüjüne 5 bin fidan dikildi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazatacilere yaptığı açıklamada, toprakla buluşturulan her bir fidanın atmosferin temizlenmesine katkı sunacağını belirtti.

Yapılan çalışmanın gelecek nesle bırakılan en önemli miras olduğunu ifade eden Okumuş, "Bu kapsamda yaklaşık 5 bin fıstık çamının dikimini gerçekleştirdik. Ağaçlandırdığımız yerlerde aydınlatma çalışmalarına kısa zaman içerisinde başlayacağız. Katkılarından dolayı Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak