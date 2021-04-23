Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
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Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, 1 çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, 1 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Özel izinle törene katılan Mehmet Salih Güven, törende Türk bayrağını göndere çekti.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda katılımla yapılan törene İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci ile öğretmenler katıldı. Kahveci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene çocukları temsilen Gazi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Salih Güven katıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle törene katılan Güven, İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağını göndere çekti.


Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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