Nişan yapılan mahalle karantinaya alındı, vaka sayısı 30'a çıktı
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Nişan yapılan mahalle karantinaya alındı, vaka sayısı 30'a çıktı

Kahramanmaraş'ın'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi.

Nişan yapılan mahalle karantinaya alındı, vaka sayısı 30'a çıktı
14.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:55

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahalledeki pozitif sayısı 30'a yükselirken, filyasyon ekibinin de çalışması aralıksız devam ediyor.

VİRÜS YOK SAYILDI, NİŞAN YAPILDI

İlçe kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alındı. Mahalle jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Filyasyon ekibi hastanede tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek nişana kimlerin katıldığı ve kimlerle temas ettiği bilgileri alıp mahalleye giderek tarama faaliyetlerine başladı.

Nişan yapılan mahalle karantinaya alındı, vaka sayısı 30'a çıktı

POZİTİF VAKA SAYISI 30'A ÇIKTI

Yapılan tarama sonrasında mahalledeki pozitif sayısı 17'ye çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi çalışmasını daha da yoğunlaştırdı ve testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için sürüntü aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a çıktı. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin de aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Nişan yapılan mahalle karantinaya alındı, vaka sayısı 30'a çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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