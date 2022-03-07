KAHRAMANMARAŞ - Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

M.K. idaresinde kamyonet, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe G'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ayşe G'yi ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

KAHRAMANMARAŞ - Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Güncel, Haberler

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