Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı eğitime yarın ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş, Mart, kar, Güncel, Haberler

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