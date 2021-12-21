KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın fotoğrafları incelemesi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın konuşması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Okay, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Okay, haber kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Musa Çifçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Okay, her bir fotoğrafın ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirterek, AA muhabirlerine teşekkür etti.