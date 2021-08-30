KAHRAMANMARAŞ - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan...

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş ve beraberindekiler, Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi.

Vali Coşkun, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Trabzon Caddesi'nde devam eden törende Vali Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Toptaş ve Garnizon Komutanı Terzioğlu, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün