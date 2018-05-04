Kahramanlık Destanına Yolculuk Başladı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihe mühür vurmuş zaferin ruhunu yaşayacak olan vatandaşlar düzenlenen gezi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde düzenlenen Çanakkale Gezisi ile Saruhanlı'nın Nuriye, Lütfiye ve Kumkuyucak mahallerinde ikamet eden vatandaşlar, dünya tarihinin gördüğü en büyük savunma savaşına tanıklık eden şehitler diyarı Çanakkale uğurlandı. Kafileyi uğurlayan Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin vatandaşlarımız atalarımızın verdiği destansı mücadeleyi Çanakkale'nin tarihi atmosferinde yaşayacaklar" ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN ERGÜN'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü Çanakkale gezileri vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla Çanakkaleye uğurlanan Saruhanlılı vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.