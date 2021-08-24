Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi

Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerinde sanat, kişisel gelişim, eğitim ve birçok alanda verilen kurslar gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerinde sanat, kişisel gelişim, eğitim ve birçok alanda verilen kurslar gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gençlerin buluşma noktası haline gelen merkezlerde geleceğin sanatçıları yetişiyor.

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezi ve mahalle kültür evlerinde düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitim veriliyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Gençler kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. Gençlerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Sanat kurslarının yanı sıra ayrıca Kuran-ı Kerim eğitimleri de veriliyor.

"Birebir ilgileniyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Başkan Oğuz, gençlerin gitar ve bağlama ile çaldığı türkülere eşlik etti. Oğuz, tek tek ilgilendiği gençlere başarılar diledi. Kurslara gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Oğuz, "Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gençlik merkezimizdeki ve kültür evlerimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarını görmek bizleri işimizi daha iyi yapmak noktasında ayrıca motive ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi
Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Marcao Gervinho Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:34:46. #1.15#

title