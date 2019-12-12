Kahramankazan'da trafik kazası: 1 yaralı

12.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:34

Kahramankazan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü yaralandı.

Kaza Kahramankazan-Ankara kara yolununda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kahramankazan'dan Ankara yönüne doğru sol şeritte ilerleyen Müberra Dereli'nin kullandığı 06 DJ 1322 plakalı otomobil sağ şeride geçti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen İsmail Aydınalp'in kullandığı 06 AH 3259 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa doğru kırdı. Her iki otomobilde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Müberra Dereli yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA