Kahramankazan'da Muhtarlar Kura ile Belirlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 2 mahallede, adayların oyları eşit çıkınca kura çekimi ile muhtar belirlendi.

İlçeye bağlı Kılıçlar Mahallesi'nde 176 seçmenin 168'sı oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adayları Abdullah Kocabaş ve Hulusi Saban 84'er oy aldı. Oyların tekrar sayılması da sonucu değiştirmeyince İlçe Seçim Kurulunda kura çekildi.

Kurada, Hulusi Saban, Kılıçlar Mahallesi'nin muhtarı oldu.

Çalta Mahallesi'nde de 72 seçmen oy kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonucunda muhtar adayları Osman Güngör ve Rüştü Uludağ 35'er oy aldı. Burada da sayımın yeniden yapılması sonucu değiştirmeyince İlçe Seçim Kurulunda yapılan kura çekiminde mevcut muhtar Osman Güngör yeniden seçildi.

Kura çekimi ile muhtar seçilen adaylar, İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu adliye binası önünde tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA