Kahramankazan'da kumar operasyonu: 6 gözaltı
Kahramankazan'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramankazan'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 2 iş yerinde 6 kumar makinesi ile bunlara ait pul ve düzenek ele geçirildi.
"Kumar oynatmak, kumar oynatmaya yer temin etmek" suçlarından E.A, Z.B, O.A, A.A, N.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.