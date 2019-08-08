Kahramankazan'da kumar operasyonu: 6 gözaltı

Kahramankazan'da kumar operasyonu: 6 gözaltı

Kahramankazan'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 11:42
Kahramankazan'da kumar operasyonu: 6 gözaltı

Kahramankazan'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 2 iş yerinde 6 kumar makinesi ile bunlara ait pul ve düzenek ele geçirildi.
"Kumar oynatmak, kumar oynatmaya yer temin etmek" suçlarından E.A, Z.B, O.A, A.A, N.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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