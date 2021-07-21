Kahramankazan'da EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu
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Kahramankazan'da EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu

Kahramankazan'da EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrenciler için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak oluşturduğu Mobil EBA Destek Noktası (EBABÜS) ile öğrencilerin öğretmen ve arkadaşlarıyla...

Kahramankazan Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrenciler için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak oluşturduğu Mobil EBA Destek Noktası (EBABÜS) ile öğrencilerin öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşmasını sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kahramankazan'da 8 farklı noktada hizmet veren EBABÜS'te 76 öğrencinin 124 günlük periyotta 496 saat boyunca derslere katıldığı belirtildi.

Bu süreçte toplam 1079 kilometre yol kat eden EBABÜS'ün öğrencilere derslerinden geri kalmama imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, 15 bilgisayar ve internet altyapısı ile donatılan otobüsün ilçe merkezine farklı uzaklıklardaki Alpagut, Çimşit, Emirgazi, İmrendi, Kumpınar, Yassıören, Soğulcak ve Kınık mahallelerine öğrencilerin ayağına gittiği vurgulandı.

EBABÜS'ün ayrıca, farklı illerden gelen ve ilçenin değişik mahallelerinde kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını da kayıtlı olduğu illerdeki öğretmenleriyle buluşturduğu anlatılan açıklamada, ihtiyaç duyan öğrencilere kırtasiye malzemeleri de verildiği kaydedildi.

Kahramankazan'da EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu
Kahramankazan'da EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu
Kahramankazan'da EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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