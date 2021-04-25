Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı
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Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı

Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi yeniden doğduğu topraklara dönüyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi yeniden doğduğu topraklara dönüyor.

İlki 1973'te Kahramankazan'da gerçekleştirilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en önemli ve en eski yarışlarından olan Hitit Rallisi, son olarak 2009 yılında gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi, Hitit Rallisi'nin 12 yıl aranın ardından yeniden Kahramankazan'da gerçekleştirilmesi için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Hitit Rallisi'nin 47.'sinin 3-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olacak olan 47'nci Hitit Rallisi, Güvenç ve Başkent etaplarıyla Kahramankazan'da yapılacak. Ayrıca Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ayaklarından birinin de Kahramankazan'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu tırmanma yarışı 22-23 Mayıs tarihlerinde Kılıçlar Mahallesi civarında düzenlenecek.

"Kahramankazan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ralli sporunun Türkiye'deki en önemli yarışlarından olan ve ilki yine 1973'te Kahramankazan'da gerçekleştirilen Hitit Rallisi'nin uzun bir aranın ardından yeniden ilçelerinde düzenlenecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu etkinliklerle birlikte bir süreci de hayata geçireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Kahramankazan'ı Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Mayıs ve temmuz aylarında düzenlenecek yarışlar için tüm yarış tutkunlarını Kahramankazan'a davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı
Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı
Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı
Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı
Kahramankazan'da 12 yılın ardından Hitit Rallisi için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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