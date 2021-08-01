Kahramankazan Belediyesi 300 çocuğu sünnet ettirdi

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere 300 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere 300 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.

Sünnetler, Kahramankazan Belediyesi Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi'nde yapıldı. Kayıtların alınmasının ardından kendilerine verilen randevu saatinde gelen çocuklar, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi.

3 gün süren sünnette geleneksel ve plastik klips yöntemiyle 2 yaş ve üzeri 300 çocuğun sünneti yapıldı. İmkanı olmayan ailelerin ulaşımı da belediye araçları ile sağlandı.

Sünnet olan çocukların kıyafetleri de belediye tarafından ücretsiz dağıtıldı. Kültür Evi'nin bahçesinde çocuklar ve aileleri için çeşitli ikramlar da yer aldı. Çocuklar sünnet öncesi çocuk şarkıları eşliğinde palyaçolarla keyifli dakikalar geçirdi.

Sünnet olan çocuklar için 14 Ağustos'ta Milli Egemenlik Parkı'nda sünnet şöleni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş