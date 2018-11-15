Kahraman Marketçi, Kafa Üstü Düşmek Üzere Olan Bebeğini Havada Yakaladı

Kahraman Marketçi, Kafa Üstü Düşmek Üzere Olan Bebeğini Havada Yakaladı

Bebek arabasındaki çocuğunun ayağa kalktığını gördü, tam baş üstü düşmek üzereyken 10 aylık bebeği havada tuttu. Kahraman babanın refleksi kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş'un eşi ziyarete gelmişti. Çiftin 10 aylık kızı Enbiya da bebek arabasındaydı. Annesi yanından bir süreliğine ayrıldı. Bebek de arabasından ayağı kalktı.

KAFA ÜSTÜ DÜŞMEK ÜZEREYKEN...

Market sahibi baba, olay anında ani bir refleksle yerinden fırlayarak kafa üstü düşmek üzere olan bebeği, havada tuttu. Kameralara yansıyan olayda kahraman baba ve anne rahat bir nefes aldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (56)

Tüm 56 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.