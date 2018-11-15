Kahraman Marketçi, Kafa Üstü Düşmek Üzere Olan Bebeğini Havada Yakaladı
Bebek arabasındaki çocuğunun ayağa kalktığını gördü, tam baş üstü düşmek üzereyken 10 aylık bebeği havada tuttu. Kahraman babanın refleksi kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş'un eşi ziyarete gelmişti. Çiftin 10 aylık kızı Enbiya da bebek arabasındaydı. Annesi yanından bir süreliğine ayrıldı. Bebek de arabasından ayağı kalktı.
KAFA ÜSTÜ DÜŞMEK ÜZEREYKEN...
Market sahibi baba, olay anında ani bir refleksle yerinden fırlayarak kafa üstü düşmek üzere olan bebeği, havada tuttu. Kameralara yansıyan olayda kahraman baba ve anne rahat bir nefes aldı.
YORUMLAR (56)
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Devlet %65 Suriyeli %35 i Türk işçi alacak Baktım acaba devlet Suriye de fabrika kurdu da haberimiz mi yok diye Yok yahu Türkiye de imiş Hemen babama sordum Suriye’de dayımız var mı diye :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuğu olan için normal bir durum herkesin başına gelebilir bende salincaktan düsuyorken tuttum kimse haber yapmadi.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırXYZ: ha şimdi haber oldun işteYayından Kaldır
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Sorumsuz anne , anne denilmez buna zatenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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babalıkCevap Yaz Yayından Kaldır