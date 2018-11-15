Kahraman Marketçi, Kafa Üstü Düşmek Üzere Olan Bebeğini Havada Yakaladı

Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş'un eşi ziyarete gelmişti. Çiftin 10 aylık kızı Enbiya da bebek arabasındaydı. Annesi yanından bir süreliğine ayrıldı. Bebek de arabasından ayağı kalktı.

KAFA ÜSTÜ DÜŞMEK ÜZEREYKEN...

Market sahibi baba, olay anında ani bir refleksle yerinden fırlayarak kafa üstü düşmek üzere olan bebeği, havada tuttu. Kameralara yansıyan olayda kahraman baba ve anne rahat bir nefes aldı.