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Kahraman komandolar Eğirdir sokaklarını inletti

İhlas Haber Ajansı, Emel Turan Kartal - Genel
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Kahraman komandolar Eğirdir sokaklarını inlettiISPARTA Eğirdir'in kahraman komandoları Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğirdir'e gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlama programı provasını bugün gerçekleştirdi.

EĞİRDİR, ISPARTA (İHA) - Kahraman komandolar Eğirdir sokaklarını inletti

ISPARTA Eğirdir'in kahraman komandoları Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğirdir'e gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlama programı provasını bugün gerçekleştirdi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandoları Eğirdir sokaklarını söyledikleri marşlarla adeta inletti. Dosta güven, düşmana korku salan kahraman komandolar, prova kapsamında Eğirdir şehir merkezinde tempolu koşu yaparak gür sesleriyle marşlar söyledi. Kahramanlar daha sonra Eğirdir Kalesi önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde Türk bayrağı açarak "Komando Andı" söyledi. Komandoların gurur verici provasına Eğirdirli vatandaşlar ise alkış ve korna sesleriyle destek verdi.

Kahraman komandolar Eğirdir sokaklarını inletti

Kahraman komandolar Eğirdir sokaklarını inletti

Kahraman komandolar Eğirdir sokaklarını inletti

İhlas Haber Ajansı / Emel Turan Kartal - Genel

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk, Eğirdir, Genel, Yerel, Haberler

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