Kahraman Deniz - Son Durağın şarkı sözleri! Kahraman Deniz - Son Durağın dinle! Son Durağın sözleri!
Son Durağın sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Semicenk'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Düşer Aklıma şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Kahraman Deniz - Son Durağın şarkı sözleri! Kahraman Deniz - Son Durağın dinle! Kahraman Deniz Son Durağın sözleri! Son Durağın şarkı sözü! Zaman izimizi sözleri! Son Durağın Benim Olsun sözleri! Daha gençsin ah sözleri' İşte detaylar...
Kahraman Deniz Son Durağın şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Son Durağın şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Kahraman Deniz Son Durağın şarkısının sözleri...
KAHRAMAN DENİZ - SON DURAĞIN SÖZLERİ!
Dışarıya atıverdim kendimi
Beni biliyorsun, ev kedisiyim
Bulduğum ilk kalabalığa karıştım
Biraz da böyle yalnız olmak için
Ne ola ki bu tanıdık hisler ne
Sanki bakışların üzerimde
Göz göze kaldık sana dönüşümle
Bir sebep var bu denk gelişlerde
Ya benimlesin ya da bir şarkısın
***
Zaman izimizi, ikimizi siler
Kiminin acısı kalır, anıları gider
Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen
Son durağın benim evim olsun
***
Zaman izimizi, ikimizi siler
Kiminin acısı kalır, anıları gider
Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen
Son durağın benim evim olsun
***
Son bildiğin hâlimden beterim
Hoş geldin, bu köyün delisiyim
Varoluşun krizinin eşiğinde
Seni unutuşumun arifesindeyim
Onca olasılık içinde neden burada?
Neden şimdi?
Ben yara izini öpendim ya
Neden vurdun, değer miydi?
Boşver beni, öyle devam et
Gerekenle değil, hak ettiğinle
***
Zaman izimizi, ikimizi siler
Kiminin acısı kalır, anıları gider
Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen
Son durağın benim evim olsun
***
Zaman izimizi, ikimizi siler
Kiminin acısı kalır, anıları gider
Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen
Son durağın benim evim olsun
***
Zaman izimizi, ikimizi siler
Kiminin acısı kalır, anıları gider
Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen
Son durağın benim evim olsun
***
Zaman izimizi, ikimizi siler
Kiminin acısı kalır, anıları gider
Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen
Son durağın benim evim olsun
KAHRAMAN DENİZ - SON DURAĞIN DİNLE!
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