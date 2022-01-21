Kahraman Deniz - Son Durağın şarkı sözleri! Kahraman Deniz - Son Durağın dinle! Son Durağın sözleri!

Son Durağın sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Semicenk'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Düşer Aklıma şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Kahraman Deniz - Son Durağın şarkı sözleri! Kahraman Deniz - Son Durağın dinle! Kahraman Deniz Son Durağın sözleri! Son Durağın şarkı sözü! Zaman izimizi sözleri! Son Durağın Benim Olsun sözleri! Daha gençsin ah sözleri' İşte detaylar...

Kahraman Deniz Son Durağın şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Son Durağın şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Kahraman Deniz Son Durağın şarkısının sözleri...

KAHRAMAN DENİZ - SON DURAĞIN SÖZLERİ!

Dışarıya atıverdim kendimi

Beni biliyorsun, ev kedisiyim

Bulduğum ilk kalabalığa karıştım

Biraz da böyle yalnız olmak için

Ne ola ki bu tanıdık hisler ne

Sanki bakışların üzerimde

Göz göze kaldık sana dönüşümle

Bir sebep var bu denk gelişlerde

Ya benimlesin ya da bir şarkısın

***

Zaman izimizi, ikimizi siler

Kiminin acısı kalır, anıları gider

Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen

Son durağın benim evim olsun

***

Zaman izimizi, ikimizi siler

Kiminin acısı kalır, anıları gider

Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen

Son durağın benim evim olsun

***

Son bildiğin hâlimden beterim

Hoş geldin, bu köyün delisiyim

Varoluşun krizinin eşiğinde

Seni unutuşumun arifesindeyim

Onca olasılık içinde neden burada?

Neden şimdi?

Ben yara izini öpendim ya

Neden vurdun, değer miydi?

Boşver beni, öyle devam et

Gerekenle değil, hak ettiğinle

***

Zaman izimizi, ikimizi siler

Kiminin acısı kalır, anıları gider

Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen

Son durağın benim evim olsun

***

Zaman izimizi, ikimizi siler

Kiminin acısı kalır, anıları gider

Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen

Son durağın benim evim olsun

***

Zaman izimizi, ikimizi siler

Kiminin acısı kalır, anıları gider

Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen

Son durağın benim evim olsun

***

Zaman izimizi, ikimizi siler

Kiminin acısı kalır, anıları gider

Daha gençsin, ah, gülüp oyna sen

Son durağın benim evim olsun

KAHRAMAN DENİZ - SON DURAĞIN DİNLE!

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