Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman? Kahraman Babam 6. bölüm fragmanı izle! Kahraman Babam 7. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam 6. bölüm fragmanı izle! Kahraman Babam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

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KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emre'nin Uğur hakkında bilgi edinmeye çalıştığı heyecan dolu tanıtımda Uğur ve Yonca arasındaki yakınlık dikkat çekiyor. Menekşe, İlker ve Furkan cephesinde gelişen olaylar merak uyandırırken Zehra, Ömrüm'ü kaybetmemek için Yonca'yı karşısına alıyor. "Aramıza hoş geldin!" sözleri ise "Uğur, kundakçıların arasına mı giriyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam'ın 5. Bölümünde; kızıyla kendi evinde vakit geçiren Uğur dünyanın en mutlu insanıyken şimdi de onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zehra'nın oyununa gelmiştir. Ömrüm babası ile Zehra arasında sıkışıp kalmıştır. Yaşadıkları Zehra ve Cem'in büyük bir bedel ödemelerine neden olacaktır. Kızı için çabalayan Uğur'la vakit geçirdikçe onun samimiyetine inanan Yonca, Uğur'a destek olmaya başlamıştır.

KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!