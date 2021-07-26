Kahraman Babam final mi yapıyor? Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı? Kahraman Babam final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı, Kahraman Babam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam final bölüm bugün mü, Kahraman Babam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam 7. Bölümünde; Uğur'u gizliden takip eden Emre onun başına büyük dert olacaktır. Yonca'yı kaybetmemek için görüntüleri ona izleten Emre beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Yonca ise prensipleri ve duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Uğur'u adalete teslim ederse Ömrüm ile kavuşma hayallerinin suya düşeceğini bilmektedir. Uğur ve Ömrüm'ün kaderi Yonca'nın iki dudağı arasındadır. Emre'nin boğulmamak için attığı kulaçlar onu Yonca'nın gözünde daha da derinlere doğru çekecektir.