Kahraman Babam final mi yapıyor? Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı? Kahraman Babam final bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahraman Babam final mi yapıyor? Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı? Kahraman Babam final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kahraman Babam final mi yapıyor? Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı? Kahraman Babam final bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı, Kahraman Babam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam final bölüm bugün mü, Kahraman Babam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam 7. Bölümünde; Uğur'u gizliden takip eden Emre onun başına büyük dert olacaktır. Yonca'yı kaybetmemek için görüntüleri ona izleten Emre beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Yonca ise prensipleri ve duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Uğur'u adalete teslim ederse Ömrüm ile kavuşma hayallerinin suya düşeceğini bilmektedir. Uğur ve Ömrüm'ün kaderi Yonca'nın iki dudağı arasındadır. Emre'nin boğulmamak için attığı kulaçlar onu Yonca'nın gözünde daha da derinlere doğru çekecektir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Yusuf Güney Yıldız Tilbe
Spor Diego Balotelli Fatih Terim Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahraman Babam final mi yapıyor? Kahraman Babam 8. bölüm bugün var mı? Kahraman Babam final bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:12:32. #1.15#

title