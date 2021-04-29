Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti
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Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kahkaha videosuyla ünlenen "El Risitas" lakaplı komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti. Kahkasıyla meşhur olan Borja, eylül ayından bu yana bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi görüyordu.

Yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BİR BACAĞINI KAYBETMİŞTİ

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ölüm haberi duyuruldu.

Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti

İspanya'da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja'nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja'nın ölümü dış basında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada da gündem olan konular arasına girdi.

Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti
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Haber Yorumları (1)
SADULLAH DEMİR: Üzücü ama bizimle ilgilimi tartışılır Gündemi gevşetmek içinmi kesinlikle evet
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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