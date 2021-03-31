Kağızman'da kapalı pazar alanı hizmete girdi

Kağızman Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar alanı faaliyete girdi.

Kağızman Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar alanı faaliyete girdi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Şahindere Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanıyla sokak satıcılarının modern bir pazara kavuştuğunu söyledi.

Kapalı pazar alanıyla vatandaşların daha rahat alışveriş yapacağını anlatan Yıldız, "Kapalı pazar yerimiz bölge insanının yağmur, çamur, toz gibi sıkıntılı ortamda alışverişlerine son vererek, rahat ve sağlıklı koşullarda alışveriş imkanı sağlayacak. İlçemizin en büyük bölgesi Şahindere Mahallemizde büyük ihtiyaç olarak gördüğümüz kapalı pazaryerini tamamlayarak ilçe insanına verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk." dedi.

Kağızman kapalı pazarı esnafı ise yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik