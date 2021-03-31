Kağızman'da kapalı pazar alanı hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağızman'da kapalı pazar alanı hizmete girdi

Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman'da kapalı pazar alanı hizmete girdi

Kağızman Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar alanı faaliyete girdi.

Kağızman Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar alanı faaliyete girdi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Şahindere Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanıyla sokak satıcılarının modern bir pazara kavuştuğunu söyledi.

Kapalı pazar alanıyla vatandaşların daha rahat alışveriş yapacağını anlatan Yıldız, "Kapalı pazar yerimiz bölge insanının yağmur, çamur, toz gibi sıkıntılı ortamda alışverişlerine son vererek, rahat ve sağlıklı koşullarda alışveriş imkanı sağlayacak. İlçemizin en büyük bölgesi Şahindere Mahallemizde büyük ihtiyaç olarak gördüğümüz kapalı pazaryerini tamamlayarak ilçe insanına verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk." dedi.

Kağızman kapalı pazarı esnafı ise yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağızman'da kapalı pazar alanı hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:06:11. #1.15#
title