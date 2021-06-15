Kağıttan Hayatlar'a aşırma davası

Yönetmen Temel Arda Karslı, 3 yıl önce YouTube'da fragmanını yayınladığı "Kara" isimli filmi ile "Kağıttan Hayatlar" arasında benzerlikler olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.