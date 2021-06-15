Kağıttan Hayatlar'a aşırma davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıttan Hayatlar'a aşırma davası

Kağıttan Hayatlar'a aşırma davası
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yönetmen Temel Arda Karslı, 3 yıl önce YouTube'da fragmanını yayınladığı "Kara" isimli filmi ile "Kağıttan Hayatlar" arasında benzerlikler olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Yönetmen Temel Arda Karslı, 3 yıl önce YouTube'da fragmanını yayınladığı "Kara" isimli filmi ile "Kağıttan Hayatlar" arasında benzerlikler olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Karslı; senarist Ercan Mehmet Erdem, OGM Prodüksiyon, Los Gatos Turkey ve filmi yayınlayan platforma 20 bin liralık tazminat davası açtı. Eserinin intihal (aşırma) yoluyla izinsiz kullanıldığını öne süren Karslı, filmin durdurulmasını istedi.

Temel Arda Karslı, Çağatay Ulusoy'un rol aldığı 'Kağıttan Hayatlar'ın yayınının durdurulmasını talep etti.

Kaynak: Hürriyet

Emre Aşık'ın boşanma davasında Yağmur Sarnıç'a zorlama hapsi
Emre Aşık'ın boşanma davasında Yağmur Sarnıç'a zorlama hapsi
'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' diyen Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" diyen Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağıttan Hayatlar'a aşırma davası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 08:44:17. #1.13#

title