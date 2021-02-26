Son dakika haberleri: Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

26.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:11

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 88 kilo 22 gram bonzai ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 88 kilo 22 gram bonzai ile 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, 28 Ocak, 15, 16 ve 25 Şubat'ta Kağıthane'de iki araç ve Gültepe ile Telsizler mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde yapılan aramada, 88 kilo 22 gram bonzai ve 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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