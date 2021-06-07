Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi
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Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi

Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

KAĞITAHNE'de, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan İETT otobüsü, şoförünün son anda manevra yapmasıyla sac bariyerlere çarparak durabildi.

KAĞITAHNE'de, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan İETT otobüsü, şoförünün son anda manevra yapmasıyla sac bariyerlere çarparak durabildi. İçinde yolcuların da olduğu otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı. 

Olay, Kemerburgaz Caddesi'nde 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk-Mecidiyeköy seferini yapan 48 hat numaralı İETT otobüsü, yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. İçinde 8 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü karşıdan gelen araçlara çarpmamak için son anda manevra yaparak refüje çıktı. Otobüs, Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Kağıthane İstasyonu inşaat alanını ayıran sac perde parçalarını altına alarak refüjde yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. 

Kazada otobüsün şoförü, kırılan ön cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför, ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

 


- İstanbul
Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi
Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi
Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi
Kağıthane'de yokuş aşağı kontrolden çıkan otobüs, sac perdelere çarparak durabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş

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