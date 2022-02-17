Kağıthane'de uygulamadan kaçan şahıs yakalandı: Şahsın kaçtığı anlar kamerada - Haberler
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Kağıthane'de uygulamadan kaçan şahıs yakalandı: Şahsın kaçtığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de uygulamadan kaçan şahıs yakalandı: Şahsın kaçtığı anlar kamerada

Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kimlik kontrolü esnasında gecenin karanlığından faydalanarak kaçarak izini kaybettiren şahsı kıskıvrak yakaladı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kimlik kontrolü esnasında gecenin karanlığından faydalanarak kaçarak izini kaybettiren şahsı kıskıvrak yakaladı. Kaçtığı anlar kameralara yansıyan şahsın ruhsatsız silah bulundurmak suçundan para cezası olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi Ergün Sokak'ta şüphe üzerine bir araca durdurdu. Araçtaki 3 kişi ile yoldan geçen bir kişiye kimlik kontrolü yapan polis ekipleri şüphelilerin üst aramasını da yaptı. Kontrol esnasından şüphelilerden biri hızla koşarak kaçınca polis de peşinden koştu. Ancak şahıs gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi. Kaçan şüpheli ertesi gün Kağıthane Sokullu Caddesi üzerinden kıskıvrak yakalandı.

Şahsın kaçtığı anlar kamerada

Cem Özmen olduğu tespit edilen şahsın, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan mahkemece kesinleşmiş 300 lira cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahsın kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kağıthane'de uygulamadan kaçan şahıs yakalandı: Şahsın kaçtığı anlar kamerada

Kağıthane'de uygulamadan kaçan şahıs yakalandı: Şahsın kaçtığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği, Ruhsatsız Silah, Para Cezası, Kağıthane, 3. Sayfa, Haberler

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