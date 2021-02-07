Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu
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Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu

07.02.2021 19:12 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:19
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu

KAĞITHANE'de sokakta yürüyen bir kişiye otomobille gelen silahlı 3 kişi kurşun yağdırdı.

KAĞITHANE'de sokakta yürüyen bir kişiye otomobille gelen silahlı 3 kişi kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan kişi, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.45 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Bağcı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Ferhat Yıldırım'ın yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden inen kişiler yanlarında bulunan silahla Ferhat Yıldırım'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım yere düştü. Saldırganlar ise geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler bir yandan durumu polis ekiplerine bildirirken, diğer yandan ise yaralıyı bir otomobille Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürdü.  

Çevredeki güvenlik önlemi alarak incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Ferhat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- İstanbul
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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