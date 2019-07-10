KAĞITHANE'DE "RİSKLİ ALAN"  İLAN EDİLEN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER- İstanbul DHA - KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Görüntü dökümü:

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-Alanın bugün çekilen havadan görüntüleri

Kaynak: DHA