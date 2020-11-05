Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
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Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı

05.11.2020 08:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:54

Son dakika haberleri: Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan ve bir iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan ve bir iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta park halindeki midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı tamamen saran alevler, midibüsün önünde park ettiği iş yerine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken midibüs kullanılamaz hale geldi, iş yerinin dış cephesinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de park halindeki midibüsle iş yeri yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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