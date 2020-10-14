KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)
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KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)

14.10.2020 06:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 06:53
KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)

KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA) DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE OTOPARKTAKİ DORSELER ALEV ALEV YANDI (özel görüntülerle) Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kağıthane'de özel bir otoparkın içerisinde bulunan kulübede...

KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)
DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE OTOPARKTAKİ DORSELER ALEV ALEV YANDI (özel görüntülerle)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Kağıthane'de özel bir otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın park halindeki kamyon dorselerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından iki dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 05: 30 sıralarında Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak'ta bulunan bir otoparkta çıktı. İddiaya göre, otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kulübenin hemen yanında bulunan park halindeki kamyon dorselerine de sıçradı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İki dorse ve bir kulübenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)
KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)
KAGITHANE'DE BIR OTOPARKTAKI DORSELER ALEV ALEV YANDI( FOTO ERTAN KILIC ISTANBUL DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 06:55:13. #1.14#
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